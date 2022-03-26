İkinci buluşma yarın

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğinde bir araya gelecek olan 6 muhalefet lideri üç konuyu ele alacak.

12 Şubat’ta Ahlatlıbel’de yapılan ilk görüşmeden sonra gerçekleşecek ikinci buluşmada üç konunun yer alması bekleniyor. “Parlamenter sisteme geçiş sürecinin yol haritası”, “Olası bir ittifakın ilke ve değerleri” ile “Seçim sonrası uygulanacak politikalar konusunda üzerinde çalışılacak konular” ele alınacak. Gazete Duvar’ın haberine göre, muhalefet liderlerinin ilk buluşmasında Cumhurbaşkanı adayının gündeme gelmediği, sadece “bu konuyu değerlendirmek için erken olduğu” görüşünde uzlaşıldığı ifade edilmişti.

Ortak Cumhurbaşkanı adayı konusunda genel bir eğilim olsa da liderlerin bu konuyu daha ilerideki buluşmalarda ele alabileceği ifade ediliyor.

Haber Merkezi