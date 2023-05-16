İkinci tura daha güçlü gireceğiz

14 Mayıs seçiminde resmi olmayan sonuçlara göre CHP’den yeniden Eskişehir milletvekili seçilen Utku Çakırözer, “Ortaya çıkan tabloda yeniden güçlü bir kampanya ile biz halkımızı ikna edeceğimize inanıyoruz. Çünkü Türkiye’nin ihtiyacı olan demokrasi, hukuk devleti, Türkiye’nin ihtiyacı olan üreten Türkiye, hakça paylaşan Türkiye hedefinden vazgeçmemiz söz konusu olamaz. O yüzden ikinci tura güçlü bir şekilde gireceğiz” dedi.

Eskişehir - Anka

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