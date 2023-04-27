İkinci tura kalmaz

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV’de “Liderler Özel” programında gazeteciler Saygı Öztürk, Simge Fıstıkoğlu ve Deniz Zeyrek’in sorularını cevapladı.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalma ihtimaline ilişkin soruya “Kalmaz. Birinci turda sonuçlanır. Birinci turda bu iş bitecek. Ben bu ülkenin gençlerine güveniyorum. Seçimin kaderini belirleyecek olan gençler, biz değiliz. Yaklaşık 5 milyon 300 bin genç, ilk kez sandığa gidecek oy kullanacak. Bu gençler, var olan düzenden şikayetçiler, memnun değiller. Bütün mesele, gençlerin sandığa gitmesi ve oy kullanması. Onları sandığa götürmemiz lazım. Sandığa gidecekler, oy kullanacaklar. Dolayısıyla Türkiye’nin kaderini değiştirecekler. Gençlere şunu söylüyorum; eğer siz sandığa gidip otoriter bir yönetimi demokratik yollarla değiştirirseniz dünya siyaset tarihine çok güzel bir armağan bırakmış olacaksınız” cevabını verdi.

Haber Merkezi