Eski CHP milletvekili Fikri Sağlar’ın başlattığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başka bir boyuta tartışmasına başörtüsü tartışmasına DEVA Partisi’nden de tepki geldi.

Hem Erdoğan’a hem Fikri Sağlar’a tepki gösteren DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu , “Kimlikçi siyasetçilerin karşıt gibi görünmelerine bakmayın, karakterleri aynıdır, hep korku üreterek birbirlerini beslerler, ortaktırlar. Kimlikçiler otoriterdir, üstünlüklerini iddia ederek eşitliği reddederler, o sebeple kamusal menfaati gözetemezler, demokrat da olamazlar. Biri ‘militan’ diyerek, diğeri ise ‘vitrin mankeni’ diyerek başörtülü kadınları dışlar ve aşağılar. Zıt görünse de bu bakışlar birbirini besleyen aynı tahakkümcü zihniyet. İkisi de başörtüsünden üniforma anlıyor. İkisi de tek tipçi ve kadını araçsallaştırıyor. İkisi de çağdışı” ifadelerini kullandı.

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