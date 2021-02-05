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5 ŞUBAT 2021 CUMA - YIL: 51

İkna odalarından nezarethaneye

05 Şubat 2021, Cuma
28 ŞUBAT’IN İKNA ODALARINDAN KURTARDIĞIMIZ BAŞÖRTÜLÜ KIZLARIMIZ AKP İKTİDARININ GÜYA ÖZGÜRLÜK GÜNLERİNDE NEZARETHANELERDE.

DP LİDERİ UYSAL: YAPARSA AK PARTİ YAPAR!

BU KAVGADAN ÜLKE KAYBEDER

“Bir ülke kendi değerlerini ve üniversitelerini kavga konusu haline getirmemeli. Üniversitelerin zaten içi boşalmış. Uluslararası rekabete ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok. Buradan, bu kavgadan ülke kaybeder.” 

BOĞAZİÇİ KARARINDAN DÖNÜN

“İktidar nelerden döndü, ne vaadleri unuttu. Boğaziçi kararından dönerse birşey kaybetmez. 28 Şubat sürecinde icat edilen ikna odalarından kurtardığımız başörtülü kızlarımızı bugün AKP iktidarının güya ‘özgürlük’ günlerinde nezarethanelere koyduk!”

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İkna odalarından nezarethanelere

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “28 Şubat sürecinde icat edilen ikna odalarından kurtardığımız başörtülü kızlarımızı bugün AKP iktidarının güya ‘özgürlük’ günlerinde nezarethanelere koyduk” dedi. 

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya üzerinden acıkmalarda bulundu. Boğaziçi Üniversitesi’nde yaşanan olayları değerlendiren Uysal, “Bir ülke kendi değerlerini, kendi üniversitelerini kavga konusu haline getirmemeli! Türkiye’nin yeteri kadar huzursuzluk sahası var. Yenisine ihtiyaç yok. Zaten çökmüş, çürümüş bir eğitim sistemi var. Üniversitelerin zaten içi boşalmış. Uluslar arası rekabete ihtiyaç duyduğumuz bir dönemde bu kötülüğü yapmaya kimsenin hakkı yok. Buradan, bu kavgadan ülke kaybeder! Gerilimi düşürmek yerine yükseltmek gibi bir gayret var. İktidar nelerden döndü, ne vaadleri, işleri unuttu. Bu karardan, Boğaziçi kararından dönerse bir şey kaybetmez. 28 Şubat sürecinde icat edilen İkna Odaları’ndan kurtardığımız başörtülü kızlarımızı bugün AKP iktidarının güya ‘özgürlük’ günlerinde nezarethanelere koyduk! Yaparsa AK Parti yapar” ifadelerini kullandı.

Hukuku eğip bükemezsiniz

Yeni anayasa meselesinin ortaya konmasının sebebini “Artık hikaye bitti, yalan bitti! Söyleyecek yeni hikâye arıyorlar” şeklinde değerlendiren Uysal, “Uyacaklarını bilsek ‘yeni’yi konuşalım, ama ona da uymazlar! Hukuku eğip bükemezsiniz! İşinize gelince tanıyın, gelmeyince tanımayın. İktidar nelerden döndü, ne vaadleri, işleri unuttu. Bu karardan, Boğaziçi kararından dönerse birşey kaybetmez. Futbol terimleri üzerinden anlatırsak iktidar hem topa basmaya, hem rakibin pozisyonunu bozmaya çalışıyor. İşte Anayasa meselesi! Bu “Yeni Anayasa” meselesi samimî değil” görüşüne yer verdi. 

‘Geniş mutabakat ’ sözü de bir hikâye

Bu tartışmada iktidarın muhalefet için “her şeye karşı” görüntüsü oluşturmak gayretinin olduğunu bunun bir tuzak olduğunu ifade eden Gültekin Uysal şunları söyledi: “Kriz dönemlerinde muhalefete seslenirler; ‘gelin vebale ortak olun’ diye. Hangi kanun yapma sürecinde muhalefeti çağırdınız? Bugünkü ‘geniş mutabakat’ sözü de bir hikaye... İktidarın tek bir ölçütü var; kendi iktidarlarımızı nasıl devam ettiririz? Biz “iyi niyet varsa” olumlu katkı yapmak isteriz. Bir ajandalarında ne var görmek lâzım! Düzeltilecek onca saha var. Yasaya gerek olmayan hukuksuzluklar, keyfiliğin maliyetleri var. Samimi iseniz önce bunları düzeltin! Bunca zaman düzeltmediğiniz neyi düzelteceksiniz? 2010 Referandumunda gördük; hangi niyetle neyi yaptığınızı gördük. Yargıyı, stratejik kurumları teslim ettiniz, kendinize dokununca ‘yandım anam’ dediniz.” 

18 yıldır itiraz ediyoruz

Açıklamalarına “Sanki AKP iktidarın ilk dönemi Asr-ı Saadet dönemiymiş gibi yalnız son birkaç yılı eleştirenler var. Buraya 2,3 yılda gelmedik! Biz 18 yıldır itiraz ediyoruz” şeklinde devam eden Gültekin Uysal, “Karşımızda tek kişilik bir devlet var. Bir sorun çözülecekse Sayın Erdoğan’ın kadrajına girme şartı var adeta! Bu yasama kalitesizliği ile yol alma imkânımız yok!” dedi. Demok- rat Partinin çoğulcu demokrasiden yana olduğunu da söyleyen Uysal, “Demokrasi = Kuvvetler Ayrılığı diyoruz. Bugün Türkiye’de örneğin esnafın sıkıntısı var, ancak meclise yansımıyor. Neden; mevcut parti disiplini, seçim sistemi temsil kabiliyetini koparıyor! 12 Eylül Rejimi, bıraktıkları ile sahiden hesaplaşmak istiyorsanız bu baraj adaletsizliğinden, seçim sisteminden başlayın” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

 

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