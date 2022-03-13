İktidar âciz kaldı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Buluşması’nda gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

“Her geçen gün gelen zamlar, insanların hayatını idame ettiremeyecekleri bir noktaya geldiğini gün yüzüne çıkardı” ifadelerini kullanan Karamollaoğlu, “Hükümet de âciz kaldı, iktidar da âciz kaldı. Konuşurken ister istemez hükümet diyorum, iktidar diyorum. Ama hükümet de iktidar da desek ortada bir kurum yok. Bir kişi var. Bugün, karşılaştığımız problemlerin çözümünde en büyük sıkıntımız, bizim böyle bir noktaya mahkûm edilmemizden kaynaklanıyor. Biz bu problemi çözemezsek, ülkemizin problemlerini çözme ihtimalimiz de ortada gözükmüyor” şeklinde konuştu. Haber Merkezi

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