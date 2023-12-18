İktidar herkesi fakirlikte eşitledi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı Haftalık Değerlendirme Toplantısı’ndan bir kesiti sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Babacan’ın “İktidar eşit vatandaşlığı yanlış anladı. Herkesi fakirlik ve yoksullukta eşitledi” notuyla şunları paylaştı: “Türkiye’nin en temel sorunları bozulan gelir dağılımı ile gittikçe derinleşen ve yaygınlaşan yoksulluk. Hükûmet kendi eliyle yarattığı ekonomik krizden çıkmak için dar ve sabit gelirlilerin sırtına yeni yükler ekliyor. Israrla ve inatla orta direği yok eden adımlar atıyor. Asgari ücret ve asgari emekli aylığı, yıllardır artık açlık sınırının altında. Yükseltiyorlar, açlık sınırına yaklaşıyor sonra geri düşüyor. Türkiye bir yoksullar toplumu haline getirildi. Bu iktidar ‘eşit vatandaşlık’ derken meseleyi yanlış anladı herkesi fakirlik ve yoksullukta eşitledi. İktidar, milyonlarca vatandaşımızı, lütuf gibi sunduğu sosyal yardımlarla kendine bağımlı hale getirmeye çalıştı. Bu demokrasiyi de zayıflattı." Haber Merkezi

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