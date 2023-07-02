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2 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

İktidar kaşıkla veriyor, bankalar kepçeyle alıyor

02 Temmuz 2023, Pazar 22:28
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bir yılda çiftçilerin bankalara olan borçlarının %113 arttığı söyledi.

Gürer “Çiftçi kredi alarak yaşıyor. Kredi şartları da oldukça ağır. İktidarın kaşıkla verdiği destekleri bankalar çiftçiden kepçe ile geri alıyor” dedi.

Gürer, “2022 yılının Nisan ayında tarım sektörünün bankalara olan borcu 194 milyar 701 milyon iken 2023 yılının Nisan ayında bu rakam 415 milyar 513 milyon TL’ye çıktı. Tarımsal desteklemelerde ise 2023 yılı için bütçeden 54 milyar ayrıldığı açıklandı. Bu rakam da  milli gelirin %1’inden çok çok aşağıda kalacağı görülmektedir. Tarımsal desteklemeler yetersiz kaldıkça çiftçilerin bankalara olan borçları da artıyor” ifadelerini kullandı.

Çiftçilerin üretimden uzaklaşmaması adına milli gelirin yüzde 1’i oranında çiftçiye destek verilmesi gerektiğinin Tarım Kanunda açık bir şekilde belirtildiğini ifade eden Gürer, “Tarım Kanununda belirtilen yüzde 1 destek çiftçiye verilmeli, çiftçilerin kamu bankalarına ve Tarım Kredi Kooperatifine olan borçlarının faizleri silinmelidir” dedi.

Ankara

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