GÜNDEME GELECEK YENİ İTTİFAK MODELLERİ İKTİDARI ERKEN SEÇİME MECBUR EDEBİLİR.

BÜTÜN HESAPLAR BOZULABİLİR

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun: “İttifaklar içinde ittifak modelleri ortaya çıkabilir. Millet İttifakı içinde CHP ve İYİ Parti’ye ilave olarak diğer dört partinin (DP+SP+DEVA+GELECEK) içlerinden birinin çatısı altında seçime girmesi bütün hesapları bozabilir.”

MİLLET İTTİFAKINDA ÜÇ LOGO

“Millet İttifakının yeni yapısı şu şekilde niye olmasın? Toplamda üç logo: CHP + İYİ Parti + DP (Yahut ittifaktaki diğer dört partiden hangisinin logosu altında girmeye karar vermişlerse o). İktidar umduğunun tersiyle karşılaşırsa seçime gidebilir.”

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İktidar, kurduğu tuzağa düşebilir

Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun, AKP ve MHP tarafından Meclis’e sunulan seçim kanun teklifi ile ilgili, “Bu değişikliğin sahipleri umduklarından çok başka bir tabloyla karşılaşabilirler” dedi.

AKP ve MHP tarafından Meclis’e sunulan seçim mevzuatında değişiklik yapan teklifi değerlendiren Türk Demokrasi Vakfı Başkanı Salih Uzun “Yeni teklif, tüm partileri yeni pozisyonlar almaya itecektir. İttifaklar içinde ittifak modelleri ortaya çıkabilecektir. Örneğin, Millet İttifakı içinde; CHP ve İYİ Parti’ye ilave olarak diğer dört parti (DP+SP+ DEVA+GELECEK) içlerinden birinin çatısı/tüzel kişiliği altında seçime girmeleri halinde bütün hesapları bozabilecektir. Bu değişikliğin sahipleri umduklarından çok başka bir tabloyla karşılaşabilirler” dedi. Yaptığı açıklamada, yeni teklifle siyasi partilerin, eskiden olduğu gibi yine seçim ittifakları yapılabileceğini ve her parti hem kendi ismi/logosu altında seçime girebileceğini, hem de bir ittifakın içinde bulunabileceğini söyleyen Uzun, seçmenlerin de ittifakın içinde kendi partilerine mühür basabileceklerini söyledi.

Amaçlandığı gibi sonuç vermeyebilir

Uzun, “Yeni teklife göre ittifaka katılan partilerin oyları sadece bir tek amaç için toplanacak. Bunun sebebi de toplam oylarla yüzde 7 ülke barajının geçilip geçilmediğine bakmak için. ittifaka katılan partilerin toplam oyu yüzde 7 ülke seçim barajını geçmiş ise, ittifaka katılan partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak” dedi. Uzun, “Her parti, tek başına seçime girmiş gibi aldığı oy nispetinde milletvekili çıkarabilecek. Tek fark/avantaj; kendi başına seçime girdiğinde seçim barajını aşamama riski olan partiler bakımından bu riskin bertaraf edilmesi ve seçim barajını geçmiş kabul edilmesidir. Bu değişiklik teklifinin amacı; yeni kurulan partiler ile görece düşük oy alması beklenen partilerin, yer aldıkları ittifaka sağlaması muhtemel milletvekili katkısının önüne geçmektir. Ancak amaçlandığı gibi sonuç vermeyebilir. Hatta tam tersi bir etki meydana getirebilir” ifadelerini kullandı.

Bütün partileri yeni pozisyon almaya iter

Yeni değişiklik teklifinin en çok MHP’yi olumsuz etkileme potansiyeli barındırdığına dikkat çeken Salih Uzun, “Çünkü 2018 seçimlerinde alınmış oylar üzerinden yapılan projeksiyonlar yanıltıcıdır. 2018’in üzerinden çok zaman geçmiş, köprünün altından çok su akmıştır. MHP; Dimyat-pirinç-bulgur hesabını gözden geçirmelidir” dedi. “Millet İttifakı’nın yeni yapısı şu şekilde niye olmasın?” diyen Uzun, şunları anlattı: “Toplamda üç logo: CHP + İYİ Parti + DP (Yahut ittifaktaki diğer dört partiden hangisinin logosu altında girmeye karar vermişlerse o logo) Ayrıca yeni ittifak modelleri de gündeme gelebilecektir. Bu değişikliğin sahipleri umduklarından çok başka bir tabloyla karşılaşabilirler. O durumda da bu değişikliklerin uygulanmaması için, 1 yıldan önce seçime gitmeyi tercih edebilirler. Kısaca neye niyet, neye kısmet…”

FATİH KARAGÖZ - ANKARA