İktidar lehine konuşana her şey serbest

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, terör örgütü PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan’ın kardeşi ve örgütün üst düzey liderlerinden Osman Öcalan’ın, 23 Haziran 2019’daki İstanbul seçimleri öncesinde TRT Kurdi’de yer alması ve yapılan şikayetlerle ilgili Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın kararı, konunun ‘ifade özgürlüğü’ kapsamında değerlendirilmesiyle sonuçlanmasına tepki göstererek, “İktidarın lehine bir şey söylerseniz terörist olsanız da ifade özgürlüğünüz var” dedi.

Uzun, “Terörist Osman Öcalan’ın TRT’ye çıkarılmasına mahkeme “ifade özgürlüğü” dedi. İktidarın lehine konuşuyorsanız isterseniz terörist olun size her şey serbest. Aleyhine konuşacaksanız, sanatçı olun, yazar olun, akademisyen olun, sade vatandaş olur olun asla ifade özgürlüğünüz yok” değerlendirmesinde bulundu. Ankara-Mehmet Kara

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