İktidar siyasi popülizm üretiyor

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, iktidarın siyasi popülizm için yetişmiş meslek gruplarıyla milleti karşı karşıya getirdiğini ifade ederek, “Beceriksizliklerini örtmek, basiretsizliklerini gölgeleyebilmek için tıbbiyeyi hedef aldı” dedi.

İktidarın en çok oy aldığı çiftçi ve esnafı bitirdiğini söyleyen Uysal, “Zaman zaman kendi kültürel iktidarlarını kuramadıklarından yakınan iktidar ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın seçkin meslek gruplarını hedef almasının sebebi bu grupları devşiremiyor olması. Eğitimi hedef alması, bilinçli olarak eğitimde kaliteyi düşürmeleri de bundan. Kaldı ki itiraf da ediyorlar” diye konuştu. Hekimlerin yaşadığı sıkıntıların ortada olduğunu da ifade eden Uysal şunları söyledi: “Sayın Erdoğan, kafana estiği gibi bu ülkeden birilerini kovamazsın; sen aksini düşünsen de burası senin babanın çiftliği değil!” Ankara - Fatih Karagöz

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