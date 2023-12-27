İktidar tarafındaysanız suç yok!

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, demokrasilerin en zor sınavının terörle mücadele olduğunu söyledi.

Terörün müsamaha ve tereddüt kaldırmayacağı bilinciyle hareket etmenin, siyaset ve sivil toplumun her kesiminin sorumluluğu olduğunu ifade eden Uysal, “Ancak devr-i AKP’de anayasa, kanunlar ve ceza hukuku muhataplarının iktidara yakınlığına/uzaklığına göre işliyor/değişiyor! Bugün işine geldiği için terör örgütü PKK’yı tam isabetle ‘Bölücü Terör Örgütü’ olarak tanımlayacak, bölünmeye hizmet eden hain saldırılarını lanetleyecek, ama “özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri tartışılmalı” diyen ittifak ortağına, HÜDA-PAR Genel Başkanına gık etmeyeceksin” değerlendirmesinde bulundu. Uysal şunları söyledi: “Bir sınır çizilmiş Meksika Sınırı gibi; o sınırın iktidar tarafındaysanız suç yok! Sınırın iktidar tarafındaysanız usulsüzlük ve yolsuzluk, bölücülük, terör destekçiliği/eyalet-federasyon talepleri müsamaha edilir, görmezden gelinir! Olan memleketin yiğitlerine olur, oluyor!”

Ankara - Mehmet Kara