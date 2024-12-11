İktidar üreticiyi değil sanayiciyi destekledi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Cumhurbaşkanlığı kararıyla mısır üretim alanları için getirilen sınırlamayı değerlendirdi.

Gürer, "Cumhurbaşkanlığı kararıyla mısır ithalatında gümrük vergisi düşürüldü. 2024 yılının sonuna kadar mısır ithalatında yüzde 135 olan gümrük vergisinin yüzde 5 oranında uygulanacağı açıklandı. Ayrıca, 1 milyon ton mısır ithali için 31 Aralık tarihine kadar geçerli bir düzenleme getirildi. Böylece iktidar, çiftçinin ürününü değerinde satmasının önünü kesip yem sanayicilerinin yolunu açtı. Ancak sanayicinin yem fiyatlarındaki artışına ise iktidar seyirci kaldı. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu kez sulama suyu sıkıntılarının dikkate alınarak yeni düzenlemelere gidildi. Bu süreçte mısır ithalatının artıp artmayacağı, alınan kararın uygulanması sürecinde görülecektir" dedi. Ankara - Anka

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