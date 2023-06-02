İktidar ve medyası dezenformasyon merkezi

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, TBMM’ye gelerek kayıt işlemlerini yaptırdı.

Uzun yıllar gazetecilik yapan Konuralp, basının sorunlarını Meclis’e taşıyacağını belirterek “Bir gazeteci olarak sizin de meslektaşınız olarak öncelikle gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda elimden gelen çabayı sizlerin arasından gelmiş biri olarak göstereceğim. Türkiye’de dezenformasyonun merkezi olmuş bir iktidar medyası var. Aynı zamanda Türkiye’de dezenformasyonun merkezi olmuş bir İletişim Başkanlığı var. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Basın İlan Kurumu’nu saymıyorum bile. Dolayısıyla bu önümüzdeki dönem kurumlarla da mücadele etmeyi gerektiren bir dönem. Gazetecinin görevi muhalif olmak değildir. Gazetecinin görevi halkın haber alma hakkını halk adına kullanan bir meslek grubudur. Burada önemli olan doğruyu, hakikati, gerçeği bükmeden okuyucularınıza, topluma ulaştırmak. Bu noktada önümüze çıkan tüm engelleri de ortadan kaldırmak adına elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi.

Ankara - Anka