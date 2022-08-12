İktidara çağrı: İsrafı durdurun

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in bakanlığa bağlı birimler için kiralanan taşınmazlara son 5 yılda verilen kira miktarıyla ilgili soru önergesine verdiği cevaba “Bir taraftan tasarruf genelgeleri yayınlayacaksınız, bir taraftan bu milletin milyonlarını ‘kira’ bedelleri olarak ödeyeceksiniz” diye tepki gösterdi.

Tutdere, iktidara “İsrafı durdurun. Milletin parasını, millete aktarın” çağrısı yaptı. Tutdere, şöyle konuştu: “AKP iktidarının, sarayın; ‘İtibardan tasarruf olmaz’ anlayışının kamunun en üst tepesinden en aşağısına kadar sirayet etmiş olduğunu görmekteyiz. Bakan’a sorduk gelen cevap bizi şaşırtmadı. Gelen cevaba baktığımızda bu milletin parasının, milyonlarının ‘kira’ adı altında çeşitli yerlere ödendiğini görmekteyiz. Bir taraftan işsizlik, bir taraftan yoksulluk, bir taraftan geçinemeyen milyonlar; emekliler, asgari ücretliler, bir taraftan ‘kira’ adı altında başka insanlara peşkeş çekilmesi. Bir taraftan tasarruf genelgeleri yayınlayacaksınız, bir taraftan bu milletin milyonlarını ‘kira’ bedelleri olarak ödeyeceksiniz.” Ankara - anka

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