İktidara deprem soruları

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından paylaşımında iktidara çok sayıda soru sordu.

Babacan’ın Twitter hesabından paylaştığı sorular şöyle:

“-”Neden ilk 48 saatte, ilk 72 saatte vatandaşımızın yardımına yetişilmedi? İlk 48 saatte ve ilk 72 saatte, toplam kaç enkaza kurtarma amacıyla müdahale edilebildi? -AFAD neden müdahalede gecikti? İktidar böyle bir afete karşı gerçekten hazır mıydı? -Afete müdahale edebilecek arama kurtarma personel sayısı yeterli miydi? Yetersizse bunu daha önceden biliyor muydunuz? -AFAD, 2019’da deprem senaryosu tatbikatı yaptı.

Senaryoya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geleceği ve 7 ilin depremden etkileneceği öngörülmüştü. Bu tatbikattan ne gibi dersler çıkardınız? Hangi eksiklikleri fark ettiniz?Neyi telafi ettiniz? -AFAD neden bölgedeki koordinasyonu sağlayamadı? -Son soru: AFAD ve diğer kurumlar bünyesinde toplanan bağış ve yardımlardan, nerelere ne kadar harcama yapıldığı ve yapılacağı kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanacak mı?”