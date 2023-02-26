"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

İktidara deprem soruları

26 Şubat 2023, Pazar 20:03
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, sosyal medya hesabından paylaşımında iktidara çok sayıda soru sordu.

Babacan’ın Twitter hesabından paylaştığı sorular şöyle:

“-”Neden ilk 48 saatte, ilk 72 saatte vatandaşımızın yardımına yetişilmedi? İlk 48 saatte ve ilk 72 saatte, toplam kaç enkaza kurtarma amacıyla müdahale edilebildi? -AFAD neden müdahalede gecikti? İktidar böyle bir afete karşı gerçekten hazır mıydı? -Afete müdahale edebilecek arama kurtarma personel sayısı yeterli miydi? Yetersizse bunu daha önceden biliyor muydunuz? -AFAD, 2019’da deprem senaryosu tatbikatı yaptı.

Senaryoya göre Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7,5 büyüklüğünde deprem meydana geleceği ve 7 ilin depremden etkileneceği öngörülmüştü. Bu tatbikattan ne gibi dersler çıkardınız? Hangi eksiklikleri fark ettiniz?Neyi telafi ettiniz? -AFAD neden bölgedeki koordinasyonu sağlayamadı? -Son soru: AFAD ve diğer kurumlar bünyesinde toplanan bağış ve yardımlardan, nerelere ne kadar harcama yapıldığı ve yapılacağı kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanacak mı?”

Okunma Sayısı: 55
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Güçlendirme maliyeti daire başına 250 bin TL

    1.1 milyon depremzede başka illere göçtü

    İktidara deprem soruları

    Avustralya Nur Vakfı ve Yeni Asya Vakfı deprem bölgesinde

    AB'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlarının detayları belli oldu

    Sahra eczanelerden ücretsiz hizmet: "Bu hizmeti meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla yapıyor"

    İsrail, Filistinlilere ait 193 dönüm araziye daha ''el koydu''

    166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı

    Köln'de depremzedeler için bir araya geldiler

    'Ukrayna'nın şu an F-16'ya ihtiyaçları yok'

    'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durum yok'

    Depremzedeler için açık artırmaya çıkarılacak

    Antakya Körfezinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Kazakistan’da depremzedeler için 10 milyon dolara yakın bağış toplandı

    Rant siyaseti yıkılacak, Türkiye ayağa kalkacak

    Yer altı görüntüleme cihazıyla bulunarak 248. saatte çıkarılmış

    Fenerbahçe Konyaspor'u 4-0 yendi

    “21 Şubat” özel sayımız Diyarbakır’da da ilgi gördü

    Depremde hasar gören araçlar da kaldırılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Acı bir tevafuk ve tekerrür
    Ahmet BATTAL

    Yayın yasağıyla dini koruyan hâkim-savcılar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Yasir Teğiş

    Depremden notlar (1)
    Risale-i Nur'dan

    Çocuğu vefat edenlere Kur’ânî bir müjde
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Benim apartmanlarım var(dı)
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman Uçar

    Livâ’ül Hamd
    Adnan NACİR

    HTS: Hizb ut- Takrir üs-Sansür
    Mehmet KARA

    Depreme hazırlanalım demek acizlik mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.