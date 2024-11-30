İktidara dokunulduğunda basın hürriyeti bitiyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların bütçe görüşmeleri iktidarı ifade ve basın özgürlüğü konusunda eleştirerek; “İletişim Başkanlığı’nın Türkiye açısından en kötü tarafı, kaynakları devlet imkanları tarafından sağlanıyor. Yeni medya düzeninde adeta sarayın propaganda aracına döndü. Türkiye’de basın özgürlüğünün sınırı Erdoğan ve iktidarına dokunduğun anda bitiyor” dedi.

Bulut, şöyle dedi: ‘’Türkiye’nin marka değerini yükseltmek üzerine bir İletişim Başkanlığı kuruldu. Bu sisteminin en önemli göstergelerinden birisi ama geldiğimiz noktada itibarı bırakın, basın özgürlüğünde, demokraside adeta itibar suikasti bir kurum haline döndü. İletişim Başkanlığı’nın temel hedefi, saraya hizmet ve gazetecileri infaz kurumu haline getirmek. Bunu da devlet imkanlarıyla yapıyor. En kötüsü de o. Bu kurum Adalet ve Kalkınma Partisi’nin bir parçası halinde olsa, oradan bu işleri yapsa anlaşılabilir. Ancak burada İletişim Başkanlığı’nın Türkiye açısından en kötü tarafı, kaynakları devlet imkanları tarafından sağlanıyor. Yeni medya düzeninde adeta sarayın propaganda aracına döndü.

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