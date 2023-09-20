İktidara oy veren seçmen de feryat ediyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Emekliler feryad ediyor. Bu emekliler ne yiyecek ne içecek? İktidar seçmeni bugün bunu sorguluyor” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Davutoğlu, “28 Mayıs seçim neticeleri sonrasında topluma bir karamsarlık hakim olmuştu. 3 aylık süre gösterdi ki iktidar seçmeninin mutsuzluğu artarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı lehine oy veren seçmenin yüzde 35’inin Erdoğan’ın başarısız olduğunu düşündüğünü gösteriyor. İktidara oy veren yerlerden feryat yükseliyor. Rize çay bahçelerinde insanlar feryat ediyor. Emekliler feryat ediyor. Bu emeklilerin çoğu Cumhur İttifakı lehine oy vermiş olabilir. Bugün yaptıkları açıklamada dahi emekli zammının 1 Ocak’a ertelenmesi söz konusu. 7 bin 500 lirayı emeklilerimize en düşük kiraların 10 bini bulduğu bir ülkede veriyorlar. Bu emekliler ne yiyecek ne içecek? İktidar seçmeni bugün bunu sorguluyor. Kendileri lüks ve şatafat içinde yaşayanların bugün bu sorgulamayı anlamaları mümkün değil, çünkü halktan koptular” dedi.

İttifaka açığız

Davutoğlu şunları söyledi: “Muhalefet seçmeni de mutsuz çünkü kaybedilen bir seçim sonrasında muhalefet partileri hem bu süreci değerlendirmek hem de arkasından bir umut çizmek gerekirken hem bu özeleştiriden eksik kalındı. Nelerin eksik yapıldığı konusunda çok ciddi iç tartışmalar yaşandı. Böyle bir parçalanma tam da iktidarın istediği bir şey. Çünkü bugünkü iktidar muhalefeti bölerek yönetme konusunda maharet kazandı. (...) Yerel seçimler Türk siyasetini önümüzdeki dönemde şekillendirecek. Burada iki parti iş birliği yapma konusunda son derece kararlılık içindedir. Bu iş birliğinin nasıl olacağı, hangi ilde, hangi ilçede, hangi beldede nasıl bir iş birliği yapılacağı konusunun birlikte heyetlerimiz çalışacaklar, bizlere sunacaklar. İktidar partilerinin avantajla girecekleri varsayımı yerel seçimlerde asla kabul edilmemelidir. Bu bir varsayımdır. Muhalefetin dağınık olduğu doğrudur, biz toparlamaya çalışıyoruz. Bu ittifak çalışmamızı başka partiler olumlu yaklaştıklarında onlara da açık olacaktır.”