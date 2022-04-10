İktidardan toplu kopuşlar olacak

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, yaşanan ekonomik krizin sadece MHP’li Baki Ersoy tarafından değil, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kabul ettiğini söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre Temurci, “Yıllardır siyasetin içindeyiz, bugün orada güce rağmen olanlar yarın bunun olmayacağını gördüklerinde bizden çok daha fazla mevcut iktidarı eleştirecek noktaya gelecekler, bunu göreceğiz ve yaşayacağız. Dolayısıyla tek tek istifalar değil, toplu kopuşlar olacak. Belki iktidar partisi içerisinde daha farklı arayışlar olacak. Erdoğan en son seçim kanunu da yapmış olduğu değişikliklerle aslında yolun sonunun göründüğünü kendi seçmenine de göstermiş oldu” dedi. Haber Merkezi

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