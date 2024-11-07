İktidarın gözü çiftçinin cebinde

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor.

CHP’li Başevirgen, bütçede çiftçinin yok sayılmasına, gıda güvenliğinin olmamasına ve Sayıştay’ın sorumluluklarını yerine getirmemesine dikkati çekti. Başevirgen, “Tarım Kanunu’na göre, tarımsal desteklerin gayrisafi milli hasılanın yüzde 1’inden az olmaması gerekiyor. Yani çiftçilerin bu bütçeden aslında 615 milyar lira destek alması gerekiyor. Buna karşın, iktidar 135 milyar lira ile yetinmek zorunda bıraktığı çiftçilerin cebinden 480 milyar lirasını gasbediyor. Kanunun açıkça belirttiği bu oran, yine görmezden gelindi ve çiftçimize verilmesi gereken destek bir kez daha yok sayıldı” dedi.

Ankara - Anka