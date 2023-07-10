İktidarın gözü dar gelirlilerin cebinde

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ekonomideki son gelişmelere yönelik basın açıklamasında bulundu.

Babacan şunları söyledi: “Gördüğümüz tablo iktidarın bu ekonomik krizle ilgili bir hazırlığının olmadığının göstergesi. Bir bütüncül ekonomik politika olmadan sürekli merkeze para bastırmak amacı ne? Bu kadar karşılıksız para bastırıp hala nasıl enflasyonu düşüreceğinizi söylüyorsunuz. Eskiden kaşıkla verdiklerini kepçeyle alanlar şimdi çay kaşığıyla verip kepçeyle alıyorlar. Attıkları adımın sonucu orta direği çökertmek. Düşük gelirli sabit gelirli vatandaşımızın omzuna yüklendiler. Bu yılki MTV’yi ikiye katladılar. Vergi artışını otomatiğe bağladılar. Zammı da öyle. Otomatik zam geliyor her şeye. İktidar şu anda gözünü dar gelirli zar zor geçinen halkın cebine dikti” dedi.

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