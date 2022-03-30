İktidarın hevesini boşa çıkaracağız

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6 partinin görüşmesini yorumladı.

Karamollaoğlu, “Deva Partisi ev sahipliğindeki toplantımız; ülkemiz ve insanımız adına çok faydalı olacak şekilde gerçekleştirildi. Tüm engellemelere rağmen ortak irademizin, istişarelerimizin ve kararlılığımızın güçlü bir şekilde devam etmesi kanaatine varıldı. İktidarın, Seçim Kanununda değişiklikler yaparak bu birlikteliği dağıtma gibi heveslerini boşa düşürmeye ve hep birlikte kararlı bir şekilde ülkemizin problemlerini çözmeye kararlıyız” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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