İktidarın muhafazakârlığı da demokratlığı da kalmadı

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Kendini ‘muhafazakâr demokrat’ olarak nitelendirilen iktidar ne muhafazakârlığı ne demokratlığı anladı” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Yüksek Seçim Kurulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iki kez mazbata verdiğini belirterek, “Buna bakmak dahi tartışmayı bitirir” dedi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Uysal, merkez sağ düşüncesin “tesadüf eseri” oluşmadığına dikkat çekerek, “Memleketi en az maliyetle yönetmenin formülüdür merkez sağ ve Demokrat Parti. Bizim geleneğimiz şerefi için siyaset yapmış eşrafın merkezidir, partisidir. Kendini ‘muhafazakâr demokrat’ olarak nitelendirilen iktidar ne muhafazakârlığı ne demokratlığı anladı” değerlendirmesinde bulundu.

Biz buradayız, buyursunlar

“Titanik buz dağına çarparken güvertede orkestra çalıyordu. Bugün açıklanan projeler, vaadler o orkestra gibi işte” diyen Uysal, “Seçim için 30 Nisan ya da 14 Mayıs tarihleri konuşuluyor. 14 Mayıs bizim için anlamlı bir tarih. O tarihteki referansları kullanmak istiyorlar ama biz buradayız, buyursunlar!” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

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Özgürlük ve güvenlik dengesini bozdular

Demokrat Parti Sözcüsü Doç. Dr. Neslihan Çevik, yaptığı haftalık basın açıklamasında gündeme ilişkin değerlendirmeler yaptı. Çevik, “AKP iktidarı ülkemizdeki özgürlük ve güvenlik dengesini bozdu. Bize diyor ki ‘Ya güvende olacaksın ya özgür olacaksın!’ Halbuki iktidara gelirken ne güvenliğimiz için özgürlüklerimizden, ne de özgürlük için güvenliğimizden vazgeçmeyeceğiz demişlerdi. “Geçmişte de seçim arifelerinde insanları güvenlik endişesine sokup, özgür ve hür iradesi ile seçime gitmenin önüne geçmeye çalıştılar. “Özgürlük mü, güvenlik mi?” ikileminin içinden bir iktidarlar devşirdiler” dedi.

Muhalefet olarak boynumuzun borcu

Çevik, “Bir kere bunun tadını aldılar. Şimdi de iktidarın nimetlerinden vazgeçmemek için aynı yolu denerler mi? Bunu kime soruyoruz? İktidara yön vermeye çalışan odaklara ve bu odaklara karşı sessiz kalan iktidara… Bugün, bizi getirdikleri noktada ne özgürlük bıraktılar ne de güvenlik. Biz de diyoruz ki, bu ülkenin her bir ferdi, her bir toplum kesimi alabildiğince özgür, alabildiğince huzurlu ve alabildiğince güven içinde olmalı. Birinden birini seçmek zorunda olmamalı! Güvenlik ve özgürlük arası hassas dengeyi sağlamak muhalefet olarak boynumuzun borcu oldu!” ifadelerini kullandı.

Ankara - Ahmet Terzi