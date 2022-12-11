İktidarın tuzağına asla düşmeyiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız” dedi.

Davutoğlu Yetkin Report’un sorularını cevapladı. Davutoğlu çalışmaların yavaş gittiği eleştirileri ile ilgili “Biz kendi zamanlamamızı yaparız, iktidarın zaman dayatması tuzağına asla düşmeyiz. Önemli olan zamanın kontrolünün elimizde olması; o da elimizde. Biz daha 12 Şubat’taki ilk toplantımızda adayımızı seçim tarihinin ilanı ile duyuracağımızı ifade ettik. Dolayısıyla kendi zamanlamamızda bir gecikme söz konusu değil. İktidar şimdiden, seçim kararı aldırmadan bize aday açıklatmak istiyor. Aday etrafında tartışma çıkacak, Altılı Masa dağılacak; beklenti bu. Açık söyleyeyim, çok beklerler. 6 lider olarak basiretle ve dirayetle hareket etmeye kararlıyız” dedi.

Haber Merkezi