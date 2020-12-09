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10 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

İktidarın yolsuzlukla mücadele gündemi yok

09 Aralık 2020, Çarşamba 18:00
DEVA Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakçı, 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Çanakçı yazılı açıklamasında, “Şeffaflaşma ve usulsüzlüklerin azaltılması yönündeki çalışmaların kazandırdıkları, geçtiğimiz yıllarda birer birer eritilmiştir. Zaten oldukça kısıtlı olan kamu kaynaklarının, bir de yolsuzluk ve israf ile çarçur edilmesi, halkımızın ekonomik ve sosyal geleceğini ciddî şekilde tehdit etmektedir. İktidarın gündeminde yolsuzlukla mücadele yok. Gelinen noktada görünen açıktır: Mevcut iktidarın ‘yolsuzlukla mücadele’ gibi bir gündemi yoktur” ifadelerini kullandı.

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