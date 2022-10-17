İlan ambargosu devam ediyor

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ‘sansür yasası’ ile ilgili, “Ülkede milyonlar geçim mücadelesi verirken, iktidar sansür yasası ile gerçekleri saklamanın derdine düştü” dedi.

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