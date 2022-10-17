İlan ambargosu devam ediyor

CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ‘sansür yasası’ ile ilgili, “Ülkede milyonlar geçim mücadelesi verirken, iktidar sansür yasası ile gerçekleri saklamanın derdine düştü” dedi.
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Çakırözer, gazetecilerin son 9 ayda 410 kez hakim karşısına çıktığını belirterek, “RTÜK, Halk TV’yi, Tele1’i, Fox’u, KRT’yi, TV5’i bu yıl tam 42 kez hukuksuzca cezalandırdı. AYM kararına rağmen Sözcü, Korkusuz, Cumhuriyet, Bırgün, Evrensel, Yeni Asya’ya ilan ambargosu uygulanıyor. Yolsuzluk, rüşvet, istismar suçlarınız bilinmesin diye iki yılda toplam 9 bin 913 habere erişimi yasakladınız” diye konuştu.
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Haber Merkezi