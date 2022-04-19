İlk kez böyle bir tabloyla karşı karşıyayız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

İktidarı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Açlık sınırı 4 bin 928 liraya çıkmışsa… İlk kez bu kadar insanın yüreğinde derin iz bırakan bir tablo ile kaşı karşıyayız. Asgari ücret 4 bin 250 lira. Saray ve şürekâsı ceplerini doldurmakla meşgul. THY yönetimine yüzde 190 huzur hakkı veriyorlar. Emekli kardeşim sana sesleniyorum. Sen 2 bin 500 liraya talim ederken onlar yandaşlarına yüzde 190 zam yaptı. Ben senin vicdanına, ahlakına, adaletine sesleniyorum. Sen ay başını zor getirirken, ele güne muhtaç olmamak için kahveye gitmezken, huzur hakkını 25 bin liraya çıkarmak doğru mudur?” diye sordu.

Ankara - Ahmet Terzi