İlk turda alırız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız. Parlementoda da Millet İttifakı olarak çoğunluğu alacağız. Amacımız, onu da altı lider bir arada belirleyeceğiz, belli bir zaman dilimi içerisinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ayağa kaldırmak ve bozulan çarkları işler hale getirmek” dedi.

BBC Türkçe’ye konuşan KIlıçdaroğlu, muhalefetin hem parlamento seçimini, hem de cumhurbaşkanlığını kazanacağını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda alırız” tahmininde bulundu. İktidar kanadından 6’lı masaya gelen eleştirileri de değerlendiren Kılıçdaroğlu, “6’lı masaya yönelik Cumhur İttifakı’ndan gelen eleştiriler. Bizim açıklamalarımızı okusunlar, okumadan konuşuyorlar. Burada da iyi okumadıkları anlaşılıyor. Keşke bizim Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş metnimizi okuyabilseler. Keşke ondan sonra genel başkan yardımcılarımızın, seçim güvenliği için yaptıkları çalışmaları dinleyebilseler, okuyabilseler. Bütün vidaları gevşemiş bir devlet yapısını yeniden inşa etmek istiyoruz. Bir kurumsal inşadan söz ediyoruz. Yeni kurumların oluşturulmasını istiyoruz. Bizim birlikteliğimiz sıradan değil, onlar hâlâ bunun farkına varmış değil. Çarklarını bozdukları Türkiye’yi ne hale getirdiklerinin farkında bile değiller. Çünkü onlar başka şey düşünüyorlar. Halkı düşünmüyorlar. İktidar sahiplerinin şu an tek düşündükleri şey kendi gelecekleri ve paraları. Biz ülkeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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