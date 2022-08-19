"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İlk turda alırız

19 Ağustos 2022, Cuma 17:00
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığını birinci turda alırız. Parlementoda da Millet İttifakı olarak çoğunluğu alacağız. Amacımız, onu da altı lider bir arada belirleyeceğiz, belli bir zaman dilimi içerisinde Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi ayağa kaldırmak ve bozulan çarkları işler hale getirmek” dedi.

BBC Türkçe’ye konuşan KIlıçdaroğlu, muhalefetin hem parlamento seçimini, hem de cumhurbaşkanlığını kazanacağını belirterek, “Cumhurbaşkanlığı seçimini birinci turda alırız” tahmininde bulundu. İktidar kanadından 6’lı masaya gelen eleştirileri de değerlendiren Kılıçdaroğlu, “6’lı  masaya yönelik Cumhur İttifakı’ndan gelen eleştiriler. Bizim açıklamalarımızı okusunlar, okumadan konuşuyorlar. Burada da iyi okumadıkları anlaşılıyor. Keşke bizim Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş metnimizi okuyabilseler. Keşke ondan sonra genel başkan yardımcılarımızın, seçim güvenliği için yaptıkları çalışmaları dinleyebilseler, okuyabilseler. Bütün vidaları gevşemiş bir devlet yapısını yeniden inşa etmek istiyoruz. Bir kurumsal inşadan söz ediyoruz. Yeni kurumların oluşturulmasını istiyoruz. Bizim birlikteliğimiz sıradan değil, onlar hâlâ bunun farkına varmış değil. Çarklarını bozdukları Türkiye’yi ne hale getirdiklerinin farkında bile değiller. Çünkü onlar başka şey düşünüyorlar. Halkı düşünmüyorlar. İktidar sahiplerinin şu an tek düşündükleri şey kendi gelecekleri ve paraları. Biz ülkeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 132
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Faiz kararı yine bankalara yaradı

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç 26 Ağustos'ta bir araya gelecek

    Vicdanlara sığmayan bir dönem

    Nijerya’da 1,2 milyon çocuk beslenemedi

    Ek ödeme yönetmeliği yetersiz ve adaletsiz

    Öğretmenlerden protesto

    Kendimi batık esnaf gibi görüyorum

    'Mahmud Abbas karalama kampanyasına maruz kaldı'

    Galatasaray'da son dakikalarda gelen galibiyet sevinci

    85 yaşında Müslüman oldu, "Emin" oldu

    Devlet krizi gençleri de derinden etkiliyor

    ‘Zamlarla başa çıkamıyoruz’

    Kanada mercimeğine ‘yerli üretim’ logosu

    "Allah'tan başka kimse beni buradan çıkaramaz"

    KKTC: Kıbrıs'ta sadece GKRY'nin tanınması ahlaki değerden ve adaletten yoksunluktur

    Bab'a füzeli saldırı: 14 sivil öldü, 37 sivil yaralandı

    'Erdoğan ve Herzog diplomatik ilişkilerin ''en üst seviyeye'' çıkarılmasını görüştü'

    Avusturya’da ölü sayısı 5’e yükseldi

    Tuna Nehri'nde su seviyesi azaldı

    Ukrayna Genelkurmayı: Rusya'nın Donetsk bölgesindeki saldırıları önlendi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Vicdanlara sığmayan bir dönem
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tek adam rejimiyle birlik beraberlik olur mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Faiz kararı yine bankalara yaradı
    Faruk ÇAKIR

    Öğretmenlerin derdi
    Misbah ERATİLLA

    Azami dikkat, azami sadakat
    Muhammet ÖRTLEK

    Ukrayna’dan sonra Kazakistan mı?
    Genel

    Türkiye, Finlandiya ve İsveç 26 Ağustos'ta bir araya gelecek
    Ahmet BATTAL

    Pozitif ayrımcılık nasıl olur?
    Hediye Ballıkaya

    Gülen yüz Nevin abla

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.