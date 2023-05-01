İlk turda iş tamam

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’ni ziyaret etti.

Zorlu, burada şu değerlendirmeleri yaptı: “Yapılan anketlerin ortalamasını söyleyeyim Millet İttifakı önde. Bunu net söyleyebilirim. Birinci turda seçimi kazanma ihtimalimiz yüksek. Çok hızlı bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Önceki anketler ile son 1 haftadır yapılanlar arasında çok ciddi fark var. Ekonomi ülkenin temel sorunu ve bu konuda çok hızlı netice elde etmemiz gerekiyor. Bizim bu anlamda çok iyi bir kadromuz var (...) ittifak ortaklarımızdan ekonomi alanında uzman ve liyakat sahibi isimler de hükümetin ekonomik yapısının içinde olacak. Hem sağ hem de sol yani her kesimden insanlar var partimizde. Genişleyebilir bir alanımızın olması da bize avantaj sağlıyor.”

Ankara - Anka