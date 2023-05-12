SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “İlk yapacağımız iş bu sistemi değiştirmek olacak, arkasından da mutlaka adaleti tesis edeceğiz” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Bursa’da konuştu. Karamollaoğlu, “6 siyasi parti olarak bir araya geldik, esas hedefimiz bugünkü sistemi değiştirmek. Cumhurbaşkanlığı sistemi, endişe ettiğimiz gibi adeta diktatörlüğe döndü. Bir kişi konuşuyor, müzakere etmek mümkün değil konuyu, karar veriliyor, Meclis dahil herkes onun peşinden gidiyor. Bugün başımıza gelen sıkıntıların temel sebebi burada yatıyor, konuların müzakere edilememesi, meselelerin görüşülmemesi. İlk yapacağımız iş bu sistemi değiştirmek olacak, arkasından da mutlaka adaleti tesis edeceğiz. Adalet olmadan bir ülkede huzur, barış olmaz ama tek başına adalet de yeterli değildir. Mutlaka ülkeyi yönetenler israftan kaçınmalı, yolsuzluğa tevessül etmemeli, yanlış yatırımlarla da milletin parasını çarçur etmemeleri gerekir. Saraylarda oturanlar milletin derdinden anlamaz. Anlarım zanneder ama anlamazlar dünyayı bile görmekten acizler” dedi.

Adil bir düzen kuracağız

Yazlığı ayrı, kışlığı ayrı mevsimlik saraylarımız var ayrıca. Yuhalamaya gerek yok, biz bu sistemi değiştirelim bakın problemler peşinden nasıl çözülüyor. İsraf, yolsuzluk, yanlış yatırımları bir kenara koyun birdenbire devletin hazinesinde 100 milyarlarca paranın biriktiğini görürsünüz. Bu para millete verilecek, doğru yatırımlara aktarılacak, Türkiye şaha kalkacak. Elbette bunun arkasından da ekonominin mutlaka düzeltilmesi icap eder. Ekonomide hedefimiz güçlü bir şekilde kalkınmak, Türkiye’mizin her ilinde üretken yatırımları desteklemek, insanlarımızın doğduğu yerde karnını doyurabilecek adımları atmak, arkasından da ülkeyi dünyanın en güçlü, zengin ülkesi haline getirmek. (...) Onun için biz sistemi değiştireceğiz, adil bir düzen kuracağız ve arkasından da bütün vatandaşlarımızın milli gelirden adil bir pay almasını sağlayacağız.”

Bursa - Anka