İmamoğlu alınırsa hepimiz istifa edelim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun görevden alınacağı tartışmasında CHP’nin bu olasılığa karşı ne yapacağı merak konusu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan “kayyım”a karşı “istifa” çağrısı geldiği ileri sürüldü. Yavaş’ın, “Herhangi birimiz görevden alınırsa hepimiz istifa edelim, sine-i millete dönelim” dediği iddia edildi. Kulislerde de Yavaş’ın bu söylemi doğrulandı. Cumhuriyet’in haberine göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, “Bu partinin alabileceği bir karar olur. Bizim gündemimizde böyle bir şey yok. Böyle bir seçeneğe ihtimal vermiyorum. Söz konusu olamaz” dedi. Haber Merkezi

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