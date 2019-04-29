İmamoğlu, Erdoğan’a cevap verdi: İstanbul seçimleri halkın içine sindi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçim sonuçlarının İstanbul halkının içine sindiğini vurgulayarak, “Bir an önce Yüksek Seçim Kurulu’nun süreci tanımlaması ve tüm soru işaretlerini ortadan kaldırması lazım” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki seçim sonucuyla ilgili, “Milletimiz diyor ki, bu İstanbul benim içime sinmedi” sözlerine cevap verdi. Gazetecilerin sorularını cevaplayan İmamoğlu, “Hakkını aramak konusunda tabii ki herkes hakkını aramalı. Biz de hakkımızı ararız. Hiç sorun yok. Hak aramanın usulleri ve şekilleri var. Bu usullere uymadığınız zaman hak aramanın biçimi değişir. Bu sefer başka bir haksızlık doğurursunuz. Ama içine sinmediği kısmına gelirsek, bulunduğu salondaki kişilerin içine sinmemiş olabilir. İstanbul halkının gayet içine sinmiş durumdadır. Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının da içine sinmiş durumda. Sokaktayız. Gittiğimiz her yerde vatandaşlarımızla başbaşayız ve beklentilerini dinliyoruz” diye konuştu.