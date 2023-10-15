İmamoğlu: Güçlü, yeni bir siyaset gerekiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB ülkeleri Türkiye büyükelçilerini ağırladı.

İmamoğlu konuşmasında muhalefet olarak beklentilere cevap veremediklerini söyledi. Muhalefet olarak toplumdaki beklentiye cevap veremediklerini söyleyen İmamoğlu, “Maalesef muhalefet olarak bu beklentiye cevap veremedik. Önümüzdeki dönemde hatalarımızdan dersler çıkarıp milletimizin değişim arzusunu hayata geçirecek bir siyaset inşa etmek zorundayız. Bunun için yeni yaklaşımlar, yeni bir dil, yeni kadrolar, yeni bir örgütlenme, kısacası güçlü, yeni bir siyaset gerekiyor” dedi. İstanbul - anka

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