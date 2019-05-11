31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan, ancak daha sonra Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından mazbatası geri alınan Ekrem İmamoğlu, "Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen" dedi.

31 Mart'ta İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'nı kazanan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran'da yenilenecek seçimle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla mazbatası geri alınan İmamoğlu, kendisine "Her şey çok güzel olacak" paylaşımlarıyla destek veren sanatçıları kastederek şunları söyledi: "Sanatçılar gibi toplumun önünde olan insanların fikirlerini paylaşması gayet doğaldır. Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen. Her şey çok güzel olacak." Sanatçılar gibi toplumun önünde olan insanların fikirlerini paylaşması gayet doğaldır. Haddini bilmesi gereken siyasilerdir, bizleriz; sanatçılar, akademisyenler, iş insanları değil. Korkmadan konuşmaya, paylaşmaya devam edin lütfen. #HerŞeyÇokGüzelOlacak pic.twitter.com/bP9bxkEkm9 — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) 11 Mayıs 2019

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