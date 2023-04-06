İmamoğlu Isparta'da vatandaşlara hitap etti: Bu seçimi 'gaptırmayız'

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Isparta’yı ziyaret etti.

İmamoğlu, kendisine hediye edilen 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in memleketi Ispartalılara seslendi. İmamoğlu, “Rahmetli Demirel, çok önemli baraj projelerine imza atmış bir devlet büyüğümüzdür. O, ‘GAP’ı gaptırmam’ demişti rahmetli Demirel. Size söz; ‘Biz bu seçimi gaptırmayız.’ Bu seçimi kaptırmayacağız. Milletimizin yüzünü güldüreceğiz. Bu millet, hak ettiği yere kavuşacak. Bu millet, iyi bir yönetime kavuştuğu zaman, göreceksiniz sadece Türkiye Cumhuriyeti devleti güzel günler yaşamayacak. Bakınız Orta Doğu’dan Kafkaslar’a, kuzeye, Orta Asya’ya, Balkanlar’a, Avrupa’ya varıncaya kadar, dünyada da çok güzel günler yaşayacağız” dedi. Isparta/İstanbul - Anka

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