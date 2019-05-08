İmamoğlu, Millet İttifakı’nın adayı

CHP Lideri Kemal Kılıçaroğlu, “Biz zaten buna ‘millet ittifakı’ dedik. Demokrat Parti de dahil olmak üzere. Biz zaten Ekrem beyi (İmamoğlu) CHP’nin adayı olarak göstermedik, millet ittifakının adayı diye lanse ettik” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini iptal etmesinin ardından partisinin yetkili kurullarıyla arka arkaya olağanüstü toplantılar düzenleyerek, izlenecek yol haritası konusunda görüşleri aldı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Meclis’teki makamında, BBC Türkçe’nin de aralarında bulunduğu bir grup gazetecinin sorularını cevapladı, yenilenecek İstanbul seçimlerine ilişkin izleyecekleri yol haritasının ipuçlarını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na göre seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında İstanbul’da seçim sonuçlarını kabul etmiş görünen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı “seçimin iptali” için ısrar noktasına taşıyanlar, “İstanbul’un rantını yiyen yakın çevresi.” Kılıçdaroğlu, “İstanbul rantını, İstanbullu’ya vermek istemiyorlar. Bir avuç kişiye, bir avuç AK Partili’ye vermek istiyorlar. İstanbul’un rantı o kadar değerli ki, burada milyon dolarlar var. Halkın, milyonlarca kişinin sefaletinin önlenmesini istemiyorlar. Kendilerine muhtaç, bir dilim ekmeğe muhtaç olsun ki ‘ben ona ekmek verdiğim zaman bana oy versin.’ Bu anlayışı yerleştirmek istiyorlar, geniş kitlelere” diye konuştu.

Demokrasi gelinceye kadar mücadelemiz sürecek

CHP Lideri “demokrasinin uzun soluklu bir mücadele” olduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi; “Demokrasinin kurallarına uyulmuyor diye, bizim mücadeleden vazgeçmemiz, alanı tamamen totaliter yönetime, diktatörlüklere bırakmak olur. Biz kararlılıkla her koşulda mücadelemizi sürdüreceğiz. Demokrasi gelinceye kadar bizim mücadelemiz sürecek...” CHP Lideri, “aday çekme” konusuna girmedi ancak AKP-MHP ittifakı karşısında yer alan her kesimle yüz yüze görüşeceğini ifade etti. Meral Akşener ve Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret ederek, seçim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunacağını anlatan Kılıçaroğlu, “Biz zaten buna ‘millet ittifakı’ dedik. Demokrat Parti de dahil olmak üzere.. Biz zaten Ekrem beyi (İmamoğlu) CHP’nin adayı olarak göstermedik, millet ittifakının adayı diye lanse ettik. Saadet aday gösterdi ona da saygı gösterdik, çünkü ittifakı öngören bir yasal düzenleme yok yerel seçimlerde. Ama partiler aday göstermeyerek karşılıklı destek verebiliyor” diye konuştu. “DSP ile görüşeceğiz, Demokrat Parti ile de görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.