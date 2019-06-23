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23 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

İmamoğlu'nda Erdoğan'a: Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım

23 Haziran 2019, Pazar 21:03
Ekrem İmamoğlu seçimlere ilişkin açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım." dedi.

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenmek istiyorum, İstanbul'un acil sorunlarında merkezi ve yerel yönetimin uyum içinde çalışmasını sağlamanın önemi ortadadır. Konuştuğumuz şey 16 milyon vatandaşımızın ihtiyacıdır. Sizinle uyum içerisinde çalışmaya hazırım. Mazbatamızı alıp göreve başlamanın ardından yol haritamızı hazırlayıp sizi ziyaret etme talebimi size iletiyorum. Vatandaş siyasi kavgalardan bıktı. Hizmet üretim ve çözüm bekliyor. Yarıda kalan vaatlerimizi ilk mecliste gündeme taşıyıp tamamlamak istiyoruz. Engelleme ile karşılaşırsak her şeyi şeffaf bir şekilde vatandaşımızla paylaşacağız. İBB Türkiye'nin en değerli kurumlarından biridir. Bir kez daha vaat ediyorum ki her ne yapıyorsak olduğu gibi milletin taktirine sunulacaktır. Kıymetli İstanbullular ben artık gece gündüz demeden çalışmak için sabırsızlanıyorum. Gücümü vatandaşın samimi duyguları ve güveninden alacağım. En çok da bu şehrin çocuklarının ve enerjisi yüksek gençlerden alacağım. Tanıdıkça beni seveceksiniz demiştim, dediğim gibi oldu. 

Etiketler: İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Erdoğan
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