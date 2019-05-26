İmamoğlu’ndan cami önünde siyasete tepki

İBB Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, TV5’te Yıldıray Oğur’un programında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Alibeyköy’deki Hacı Osman Torun Camii’nin açılışında söylediği, “Bu işi hırsızlara bırakmayacağız” sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, “Burası bir caminin önü, solunda duran da bu ülkenin bütün ibadet alanlarının başında bulunan Diyanet İşleri Başkanı. Ben Diyanet İşleri Başkanı’nın yerinde olsam oradan döner içeri girerim. Kim hırsız kim? Sayın Diyanet İşleri Başkanı benim inancımı temsil ediyor. Hem de Allah’ın evinin önünde ‘hırsızlar’ diyorlar. Kime diyorsunuz. Kötü söz sahibine, kim söylüyorsa ona aittir. 250 sayfalık gerekçe, neresinde ‘çaldılar’ var. Sizi Allah’a havale ediyorum. Sizi Allah ıslah etsin” dedi.

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