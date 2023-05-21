İmamoğlu: Saray ülkeyi tıkadı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Yavuztürk Mahallesi’nde mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

İmamoğlu, “Bu sistem, bütün konuları Saray’a tıkadı. Ve o Saray, bu milletin sorunlarına çözüm olamıyor. Enflasyonu yukarıya tırmandırıyor. Dövizi yukarıya tırmandırıyor. Herkesin cebindeki para pul oldu. Mutfağınızdaki yangın, artarak devam ediyor. Ama biz diyoruz ki; yeni sistemle beraber, bu milletin evlatlarıyla, sizin liyakatli evlatlarınızla -onların tanıdığı üç-beş kişiyle değil, tanıdıktan, eş dosttan bakan yaparak değil- biz bu memleketi ayağa kaldıracağız. Size söz veriyoruz. (...) Sorunları çözemeyince geliyorlar diyorlar ki, ‘Ekrem terörist! Kemal Kılıçdaroğlu hain’ O şöyle, bu böyle!’ Ağızlarından bu düşmüyor. Bakın sevgili hemşehrilerim; bir CHP’liye değil, Ekrem İmamoğlu’na değil, bu milletin hiçbir evladına, bir Allah’ın kulu ‘terörist’ diyemez kardeşim. Herkes bu canım vatanın, bu memleketin bayrağına aşık, milletine aşık, vatanına aşık bir vatandaşıdır. Bunu niye yapıyorlar biliyor musunuz? Bir çünkü yapacak bir şeyleri kalmadı. Çünkü seçimi kaybedecekler ve gideceklerini görüyorlar. Tek medet umdukları şey; çamur atmak, iftira atmak, insanlarına laf atmak. Bu lafları atarak, gerçek sorunların ve konuların üstünü kapatmaya çalışıyorlar.”

İstanbul - Anka