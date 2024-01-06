İmamoğlu yine aday

CHP Parti Meclisi, 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul için Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu yeniden aday gösterdi.

İmamoğlu’nun, İstanbul’daki yerel seçim çalışmaları dün Haliç Kongre Merkezi’nde, “İstanbul’a hizmette tam yol ileri” sloganıyla düzenlenen aday tanıtım toplantısıyla resmen başladı. İstanbul’da seçim stratejisinin kamuoyuyla paylaşıldığı toplantıya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. İstanbul - Anka

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