İmar affıyla ölenlerin vebali sizin

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik açıklamalarını eleştirirken imar affı konusuna değindi.

Usta, “Erdoğan ve hükümetinin devleti şirket gibi yöneterek para kazanma hırsı insan hayatına tercih edilmişti. Önceki gün Erdoğan’ın, ‘Artık imar affı yok’ itirafı aslında daha önce yapılan afların yanlış olduğunun da bir ispatıdır. Devletin başı yani sorumluluk makamının bir numaralı yetkilisi olarak çıkardığınız imar affıyla ölen insanların vebali sizin üzerinizdedir. Bu vebalin siyasi karşılığı ise sağ kalanlardan af dilemek ya da helallik istemek değil istifa etmektir. Bir kez olsun memleketin üzerine yağan şerlerden kendinizi mesul tutun. Bir kez olsun dev aynasına değil boy aynasına bakarak vicdanınızı öncü tutun. Bir kez olsun sorumluluğunuzun gereğini hatırlayarak millete vermiş olduğunuz sözü tutun” dedi.

Ankara -anka