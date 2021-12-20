"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

İnançlı insanların değerleriyle oynadılar

20 Aralık 2021, Pazartesi 17:30
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, “İslâm dinine bu kadar kötülüğü kimse yapamazdı. Şu AK Parti’nin yaptığını hiç kimse yapamadı. Bütün inançlı insanların değerleriyle oynadınız. Devlet kurumlarında haramı kurumsallaştırdınız. Böyle bir düzenin devam etmesi mümkün değil. Bu dönem, tarih yaprakları arasında Lâle Devri düzeni olarak anılacak. Sarayımız var. Türkiye’deki bu sarayın dünyada eşi benzeri yok. Ben gittim gördüm, muazzam bir israf var. Her bakanlığın orada bir paralel yapısı var. Bir tanesi Tayyip Erdoğan’a laf söyleyemiyor. Lâf söyleyeni falakaya yatırıyor. Böyle bir Türkiye manzarası var. Her şeyi o biliyor” dedi.

Giresun - Anka

Okunma Sayısı: 89
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Konuşan Türkiye istiyoruz

    Batı’dan kopuş itibar kaybına yol açar

    "Omicron Delta varyantından hızlı yayılıyor"

    'Akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yansıyacak artışlar durduruldu'

    İsrail 20 dönümlük araziye el koyuyor

    Haklarımızı geri verin

    Arakanlılar için daha fazlası yapılmalı

    AB, sağlık krizlerinde toplu hareket edecek

    TL’nin değeri düşünce akın etmeye başladılar

    Çiftçilerin ödemesi imkansız

    Kovid-19, damar hastalıkları riskini arttırıyor

    'Suriye; paralı savaşçıların, uyuşturucu kaçakçılığının ve terörün sığınağı haline geldi'

    Dehşet veren rapor: Pentagon'un Irak ve Suriye'deki sivil katliamları teşhir edildi

    Son 24 saatte 176 kişi vefat etti, 18 bin 762 vaka gözlemlendi

    Erdoğan'dan Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama

    Yaşanan sorunların kaynağı sizsiniz

    Asgari ücrette vergi bilmecesi

    Gazetecilerden Sarıkaya’ya tepki

    Sudan'daki darbe protestolarında ölü sayısı artmaya devam ediyor

    Batı Karadeniz'e 'yoğun' kar yağışı uyarısı

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    İktidarı kaybetme korkusu
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halit Rüzgar ve Ethem Karaağaçlıoğlu
    Süleyman KÖSMENE

    İnsan kâinata meydan okuyabilir mi?
    Osman ZENGİN

    Adaleti Savunanlar Derneği nerede?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Neyin peşinden gidiyoruz?
    Genel

    Örtü benim, tercih benim
    Faruk ÇAKIR

    Millet artık güvenmiyor
    Ahmet BATTAL

    Sevap reyi ve günah reyi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Vazifemiz, iman hakikatlerini tahkikî olarak bildirmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.