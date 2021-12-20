İnançlı insanların değerleriyle oynadılar

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aydın, “İslâm dinine bu kadar kötülüğü kimse yapamazdı. Şu AK Parti’nin yaptığını hiç kimse yapamadı. Bütün inançlı insanların değerleriyle oynadınız. Devlet kurumlarında haramı kurumsallaştırdınız. Böyle bir düzenin devam etmesi mümkün değil. Bu dönem, tarih yaprakları arasında Lâle Devri düzeni olarak anılacak. Sarayımız var. Türkiye’deki bu sarayın dünyada eşi benzeri yok. Ben gittim gördüm, muazzam bir israf var. Her bakanlığın orada bir paralel yapısı var. Bir tanesi Tayyip Erdoğan’a laf söyleyemiyor. Lâf söyleyeni falakaya yatırıyor. Böyle bir Türkiye manzarası var. Her şeyi o biliyor” dedi.

Giresun - Anka