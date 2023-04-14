'İnce’nin hedefi muhalefete seçim kazandırmamak'

Ege Bölgesi’nde kamuoyu araştırmaları yapan İntegral Araştırma’nın 2023 yılı verileriyle seçmen gruplarını analiz eden Siyasal iletişimci Ali Sabuktay, Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce için “İnce’nin pozisyonunda müzakereye, pazarlığa açık bir yön görünmüyor. Ortada bir siyaset yok. Tek amacının bu seçimi muhalefete kazandırmamak olduğu anlaşılıyor, seçim sürecini kendi ürettiği bir mağduriyet fantezisinin tazmin talebine dönüştürüyor” dedi.

Gazete Duvar’dan Nuray Pehlivan’a konuşan Sabuktay İnce’nin adaylığının seçimlere yansımasını ve İnce’ye oy verecek seçmeninin seçimlerde nasıl bir tavır sergileyeceğine dair fikirlerini paylaştı. Sabuktay, “İnce’nin pozisyonunda müzakereye, pazarlığa açık bir yön görünmüyor. Ortada bir siyaset yok. Tek amacının bu seçimi muhalefete kazandırmamak olduğu anlaşılıyor, seçim sürecini kendi ürettiği bir mağduriyet fantezisinin tazmin talebine dönüştürüyor. Eğer adaylığında bilmediğimiz başka bir kurgu yoksa, böyle bir öznellikle siyasi müzakere yürütülemeyeceği aşikar. Atacağınız her adım onun daha çok tepenize çıkmasına yol açar. Kılıçdaroğlu da bunun farkında olduğundan son derece temkinli yaklaştı. İntegral’in İzmir verilerine göre ilk turda İnce’ye oy verecek seçmenin yüzde 55’i ikinci turda Kılıçdaroğlu’na, yüzde 28’i Erdoğan’a oy vereceğini, yüzde 5’kararsız olduğunu, yüzde 12’si sandığa gitmeyeceğini söylüyor.” ifadelerini de kullandı. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 374

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.