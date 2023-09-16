İndirimli petrol alıp, indirimsiz satıyorlar

DEMOKRAT PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ SALİH UZUN, RAFİNERİ VE DAĞITICI LİSANS SAHİBİ ŞİRKETLERİN RUSYA’DAN İNDİRİMLİ FİYATTAN PETROL VE PETROL ÜRÜNÜ ALDIKLARINI ANCAK İNDİRİMSİZ FİYATTAN POMPAYA YANSITILDIĞINI SÖYLEDİ.

MEHMET KARA - ANKARA

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, rafineri ve dağıtıcı lisans sahibi şirketlerin Rusya’dan indirimli fiyattan petrol ve petrol ürünü aldıklarını ancak indirimsiz fiyattan pompaya yansıtıldığını ifade etti. Rusya’dan indirimli alınan petrolün indirim uygulanarak halka satılması gerektiğini söyledi. Ukrayna-Rusya krizinin ortaya çıkardığı şartlar sayesinde Türkiye’nin Rusya’dan indirimli petrol ve petrol ürünü alabildiğini ama bu indirim halka yansıtılmayıp halka indirimsiz fiyattan satıldığını söyleyen Uzun, bu durumu düzeltmek ve indirimli alınan petrolün yine indirimli olarak halka satılabilmesinin önünü açmak için kanunda değişiklik yapılması gerektiğini ifade etti.

NEDEN MÜDAHALE EDİLMİYOR?

Şu anda rafinerici ve dağıtıcı lisan sahibi şirketlerin Rusya’dan indirimli fiyattan petrol ve petrol ürünü aldıklarını ama indirimsiz fiyattan halka sattıklarını söyleyen Uzun, “İndirimli Rusya fiyatından alıyorlar, indirimsiz İtalya fiyatından halka satıyorlar. Aradaki fark devletin kasasına da girmiyor. Farkın tamamı bir avuç lisans sahibi şirketimizin kasasında kalıyor. İşin ilginç tarafı; suç onların değil. Çünkü kanun öyle diyor. Suç kanunu düzeltmeyenlerde. Peki bu bilinmiyor olabilir mi? Elbette biliniyor ama müdahale edilmiyor. Neden müdahale edilmiyor?” diye sordu.

ALIRKEN RUSYA, SATARKEN İTALYA FİYATI

Türkiye’de pompa satış fiyatlarının, Rusya’dan ithal edilen iskontolu petrol fiyatlarına göre değil, Akdeniz havzasındaki serbest dünya piyasası afişe fiyatlarına göre belirlendiğine dikkat çeken Uzun şunları söyledi: “Bu nedenle Rus petrolündeki fiyat avantajı, bu petrolü işleyip piyasaya satan rafineriler ile doğrudan petrol ürünlerini ithal eden dağıtıcı lisans sahibi şirketlerin kasalarında kalıyor. Yani bu firmalar Rusya fiyatından alıp İtalya fiyatından halka satıyorlar. Aslında bunda onların suçu yok. Bunu mevzuat böyle emrettiği için yapıyorlar. Yani kanun vatandaşı değil, bir avuç rafineri ve dağıtım şirketi sahibini koruyor.”

BÜTÜN PARTİLERİ KANUN TEKLİFİMİZE DESTEK VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ

Ekonomik olarak olağanüstü günler geçirdiğimiz bu dönemde 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 10. Maddesi değiştirilmesi gerektiğini dile getiren Uzun, “Yetkiyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’na verelim. EPDK bu olağanüstü dönemlerde, ikişer aylık periyotlarla, rafineri ve dağıtıcı lisans sahiplerine makul kar marjları bırakarak piyasayı düzenlesin. Bu amaçla; Demokrat Partili üç milletvekili olarak bir kanun teklifi verdik. Halkımızın hayat pahalılığından çok büyük oranda fakirleştiği bu dönemde vermiş olduğumuz kanun teklifini siyasi mülahaza yapmadan ivedilikle TBMM’den geçmesi için tüm siyasi partileri destek vermeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.