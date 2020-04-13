İnfazı AYM’ye götürürüz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV’nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevapladı.

İnfaz düzenlemesinin Anayasa’ya aykırı olduğunu savunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: “Rüşvet yiyen adamı affedeceksin, çıkaracaksın, içeride yatmayacak, yarın devlette herkes rüşvet yiyecek. Böyle düzenleme olur mu? Bunu Anayasa Mahkemesi’ne de götürürüz. Mahkeme, geçmişteki kararları paralelinde bir karar alırsa, bu yasayı iptal edecektir. Bize, ‘Siz hapishanelerin boşalmasını istemiyorsunuz. Oradakilerin dışarı çıkmasını istemiyorsunuz’ diyorlar. Şunu söyledim: Devlete karşı işlenen bir suç varsa, devlet onu affeder. Çocuğum öldürüldü, benden izin mi aldınız, onu affediyorsunuz? Benim evimi gelip soydu, benden izin mi aldınız bunu affediyorsunuz?”