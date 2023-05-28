İnşallah ülkemize hayırlı olur

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylaması için Üsküdar Beylerbeyi’ndeki Hacı Sabancı Anadolu Lisesi’nde bulunan 2127 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Akşener, okul çıkışında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, seçimlerin çok önemli olduğunu söyledi. Seçimin herkes için çok önemli olduğunu vurgulayan Akşener, “Özellikle gençlerin geleceği açısından çok önemli bir seçimin ikinci safhasında oylarımızı kullandık. İnşallah ülkemize, milletimize hayırlı olur. Allah, inşallah gönlümüzdekini nasip eder” diye konuştu.

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