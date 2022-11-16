İnsan hakları can çekişiyor

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nın yayınladığı rapordaki hak ihlallerine dikkat çekerek, insan haklarının can çekiştiğini söyledi.

2023 seçimlerini işaret eeden Yeneroğlu, “Türkiye iki ittifak ya da iki Cumhurbaşkanı arasında değil, iki farklı zihniyet arasında bir seçim yapacak” dedi. Yeneroğlu, “Sıradan bir insanın dahi sosyal medyada paylaşım yapmaktan korktuğu, ‘Silivri soğuktur şimdi’ sözünün artık herkes tarafından bir deyim olarak kullanıldığı, toplumun her kesiminden gençlerin batılı ülkelerde yeni bir hayat kurabilmek için akın akın yurtdışına gittiği, imkânı olanın kaçmak istediği, imkânı olmayanların ise yüce bir sabırla yaşadığı, katlandığı, herkesin mutsuz, herkesin bıkkın ve şikayetçi olduğu bir ülke artık Türkiye” diye konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz