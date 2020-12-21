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22 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

İnsan hayatı bu kadar ucuz mu?

21 Aralık 2020, Pazartesi 17:30
İYİ Parti Milletvekili Aytun Çıray, Gaziantep’te özel hastanede yaşanan patlamayla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yazılı açıklama ile tepki gösterdi.

Sağlık Bakanlığı’nın oksijen tüpleri konusunda uyarı yazısını sadece kamu hastanelerine gönderdiğini belirten Çıray, “Hastalarımıza yoğun bakımlarda yer bulunmamasının yanında, salgın kontrolünde yaşanan sıkıntılara yeni skandallar eklemeye başladılar. Bunun son örneği Gaziantep’te hastanede yaşanan patlamayla 11 vatandaşımızın hayatını kaybetmesidir. Bu ilk değildir, son dönemde hastanelerde oksijen tüpü nedeniyle sık sık patlamalar meydana gelmektedir. (…) Türkiye’de insan hayatı bu kadar ucuz mudur? Sayın Bakan istifa için daha ne bekliyor? Şu anda hastanelerde oksijen tüpü yetersizliği vardır. Oksijen tüpü karaborsadır. Sağlık Bakanlığı’nı gerekirse bazı özel tedarik sağlayan fabrikalara el koymaya dâvet ediyorum” dedi.

Ankara - Anka

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