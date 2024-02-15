İnsan hayatı değersiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, “Şu anda iktidar olsaydık, geçmişte oraya ÇED raporu veren bütün isimleri hayat boyu rapor yazmaktan men ederdik” değerlendirmesinde bulundu.

Davutoğlu, “maden sahalarının siyasilerin yakınlarına verildiğini” iddia etti. Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya da Türkiye’de insan canının değersiz olduğunu, şirketlerin iş ve işçi güvenliğiyle ilgili yatırımları yapmadığını öne sürdü. Bülent Kaya, iktidarın iş güvenliği ile işçi sağlığının tehdit altında olduğu madenleri durdurması gerektiğini dile getirdi. AA

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