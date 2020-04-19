Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, salgın sürecini ve AKP hükümetinin bu süreçteki adımlarını değerlendirdi.

Sözcü’ye konuşan Karamollaoğlu, “İktidar bu süreçte sınıfta kaldı” diyerek şunları söyledi: “Yanlış yönetim anlayışı sebebiyle zaten krizde olan ekonomimiz, bu salgınla birlikte maalesef en zor dönemlerden birini yaşamaktadır. Sadece ülkemiz değil, dünyadaki bütün ülkeler ve yönetimler, bu salgın sebebiyle büyük bir imtihan vermektedirler. Dünya genelinde ülkelerin ekonomik büyüklüklerinin ortalama yüzde 10 civarlarındaki destek paketlerine göre yüzde 2 civarında kalan paketin yetersiz olduğu kanaatindeyiz. İnsanların elinde avucunda bir şey kalmadı. Açıklanan ekonomik tedbirler gösteriyor ki; iktidar, insanımızın derdine, sıkıntısına çok ama çok uzak durmaktadır. ‘Evde kal’ dediğiniz bu insanlar, kiralarını, faturalarını, borçlarını nasıl ödeyecek, ailelerinin masraflarını nasıl karşılayacak adeta iktidarın gündeminde değil…”